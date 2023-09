Fußball-Verbandsliga Wenn die beste Abwehr einen rabenschwarzen Tag hat

Es ging für die SG Perl-Besch im Fußball-Verbandsliga-Duell gegen den Tabellenvorletzten SV Walpershofen um einiges. Eine Niederlage hätte das Abrutschen in die Abstiegszone bedeutet, ein Sieg, den Sprung ins Mittelfeld eröffnet. Letzteres ist eingetreten, denn die SG gewann vor 150 Zuschauern mit 2:0, was Platz zehn in der Tabelle bedeutet, während Walpershofen auf den letzten Platz zurückfiel.