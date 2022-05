Kreis Merzig-Wadern : In Losheim beginnt das große Zittern

Info

Die halbe Verbandsliga Süd-West kämpft kurz vor dem Saisonende noch um den Klassenverbleib. Dabei ist noch unklar, wie viele Absteiger es überhaupt geben wird. Fakt ist nur, dass die Liga zur neuen Saison von 17 auf 16 Mannschaften reduziert wird und Meister FC Rastpfuhl in die Saarlandliga aufsteigt. Aus den Landesligen Süd und West steigen die beiden Meister auf. Die Zahl der Absteiger hängt davon ab, wie viele Mannschaften aus der Saarlandliga in die Verbandsliga Süd-West runter kommen. Das sind derzeit zwei: der FV Bischmisheim und der FV Siersburg. Doch auch in der Saarlandliga ist die Zahl der Absteiger unklar, denn die orientiert sich an der Oberliga. Mehr als zwei Absteiger aus der Saarlandliga in die Verbandsliga Süd-West wird es aber nicht geben, da die anderen bedrohten Vereine in die Verbandsliga Nord-Ost gehen würden. Das bedeutet: Nach derzeitigem Stand der Dinge müssten in der Verbandsliga Süd-West neben dem SV Gersweiler noch drei weitere Mannschaften den Weg in die Landesligen antreten. Sollten sich Bischmisheim und/oder Siersburg in der Saarlandliga noch retten, würde sich die Zahl entsprechend reduzieren. Sollte andererseits Röchling Völklingen nach seinem Oberliga-Rückzug doch in der Saarlandliga starten, würde sich die Zahl wieder um einen erhöhen.