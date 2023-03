13 Einsätze der Polizei am Freitagabend wegen Sturm Sturm ließ Bäume und Schilder umstürzen

Ein Sturmtief hat am Freitag die Polizei im Grünen Kreis in Atem gehalten. Demnach waren Bäume, Verkehrsschilder und Hinweisschilder umgestürzt. Verletzt wurde nach Auskunft der Polizei niemand. Die Beamten der Polizeiinspektion Merzig mussten nach den Worten eines Sprechers sechs Mal ausrücken. Sturmböen, deren Geschwindigkeiten zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde gemessen wurden, hatten einen Baum in Büdingen und Nohn umstürzen lassen – die Polizei wurde zur Sperrung der Straße gerufen. Verkehrsschilder fielen um. Zudem habe ein Hinweisschild der Stärke des Windes nicht standhalten können und sei an einem Auto vorbeigeschrammt. Die Folge: leichter Schaden. Sieben Einsätze zählt die Polizeiinspektion Nordsaarland, unter anderem in der Stadt Wadern und in den Gemeinden Weiskirchen und Losheim am See. Auch sie wurde nach Auskunft eines Sprechers wegen umgestürzter Verkehrsschilder und Bäume alarmiert und bis zur Beseitigung der Bäume wurden Straßen vorübergehend gesperrt.