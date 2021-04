In St. Ingbert und Rohrbach : Bauarbeiten sorgen für Behinderungen im Straßenverkehr

St Ingbert Wegen zahlreicher Baustellen kommt es in den kommenden Wochen zu Verkehrsbehinderungen in St. Ingbert und Rohrbach. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, verlängern sich die Bauarbeiten in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach, Nähe Kirche St. Johannes, bis voraussichtlich Montag, 10. Mai.

Außerdem ist die Straße Hinter den Gärten wegen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses voll gesperrt. Die Zu- und Abfahrt, unter anderem zum Ärztehaus und der Rohrbachhalle, ist ausschließlich über die Spieser Straße möglich. Für Fußgänger steht ein Gehweg zur Verfügung.

Der Geh-/Radweg zwischen der Industriestraße und Mühlstraße in Rohrbach ist wegen einer Kanalreparatur am Anwesen 30 bis Freitag, 23. April, voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Obere Kaiserstraße. Außerdem wird die Fahrbahn in der St. Ingberter Südstraße, Einmündung Im Schiffelland, wegen eines Kanalanschlusses ab Samstag, 17. April, bis Freitag, 30. April, gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgt mit Hilfe einer mobilen Lichtsignalanlage.