Mit schwungvollem Auftakt Konzert wieder am gewohnten Ort

Eine abwechslungsreiche musikalische Einstimmung auf das Weihnachtsfest erlebten die Besucherinnen und Besucher des traditionellen Adventskonzerts des Peter-Wust-Gymnasiums (PWG) Merzig in der Pfarrkirche St. Maria-Magdalena in Brotdorf. Schulleiter Andreas Brust begrüßte die zahlreichen Gäste zu dem Konzert, das nach zwei pandemiebedingten Ausfällen im vergangenen Jahr ausnahmsweise in der Aula des PWG stattgefunden hatte und nun wieder in den gewohnt feierlichen Rahmen der Pfarrkirche Brotdorf zurückkehren konnte, wie die Schule mitteilt. Dafür bedankte sich der Schulleiter bei der Pfarrgemeinde Maria Magdalena Brotdorf, insbesondere bei dem Küster Hermann-Josef Heinz und Dekan Patrik Schmidt. Brust bedankte sich außerdem bei den engagierten Musikerinnen und Musikern der Ensembles, die sich in den stressigen letzten Wochen des Jahres die Zeit genommen hätten, ihre Stücke einzuüben, um dem Publikum eine Freude zu machen.