Merzig-Wadern Weniger Geburten, mehr Kirchenaustritte: Bei den Zahlen der Standesämter im Grünen Kreis gibt es einige Entwicklungen zu beobachten.

Ben und Elias wurden sechsmal vergeben und teilten sich damit ebenfalls den zweiten Platz. Sie ersetzten den Vornamen Felix, der nach Angaben des Merziger Standesamts 2018 noch mit acht Nennungen in der Hitliste zu finden war. Insgesamt erblickten 544 Erdenbürger im Jahr 2019 in Merzig das Licht der Welt und stehen damit den 604 Neugeborenen im Vorjahr gegenüber.

Mit den beliebtesten Jungennamen liegt Merzig-Wadern im bundesweiten Trend: Auch hier stehen Ben und Paul an der Spitze des Rankings, Elias belegt den siebten Platz. Anders sieht es bei den Mädchennamen aus, denn hier rangieren lediglich Mia und Marie an vierter und achter Stelle. Die Top drei der beliebtesten Namen für neugeborene Mädchen in Deutschland lauten Emma, Emilia und Hannah/Hanna.

In der Kreisstadt Merzig wurde im Jahr 2018 ein Antrag auf Vornamens- und Personenstandsänderung, also den Wunsch auf die Änderung des eingetragenen Namens und Geschlechtes, gestellt. 2019 ist die Zahl der Antragsstellungen sprunghaft angestiegen: Sieben der insgesamt acht Anträge wurden dabei in Merzig gestellt, einer in Wadern.