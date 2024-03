Reaktion der Landrätin Nach Rettung der Merziger Klinik: Aufatmen im Landratsamt über Zustimmung zum Insolvenzplan

Die Landrätin erinnerte daran, wie intensiv die Bemühungen zur Rettung des Krankenhauses gewesen seien: „Seit Ende Juli haben wir unzählige Stunden in der Kreisverwaltung wie in den politischen Gremien daran gearbeitet, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft ein Krankenhaus bieten können. Als Mitgesellschafter betreiben wir – und damit unsere Kommunen – einen hohen finanziellen Aufwand.“ Sie sei optimistisch, dass diese neue Struktur zukunftsfähig ist und den Standort langfristig sichert. Schlegel-Friedrich erklärt abschließend: „Mein Dank gilt allen, die sich in den vergangenen neun Monaten an der Rettung des Klinikums in Merzig beteiligt haben: den Patientinnen und Patienten sowie der Belegschaft, die dem Krankenhaus in dieser schwierigen Zeit treu zur Seite gestanden haben; den Kreistagsmitgliedern, die Entscheidungen treffen mussten, die weit über das Ehrenamt hinausgehen; und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kreisverwaltung für das immense Engagement in diesem hochkomplexen Thema.“