Keine Ausstellung in Wadern : „Pictures of Pop“ ist abgesagt

Wadern Die Ausstellung „Pictures of Pop“ in der Bank-1-Saar-Filiale in Wadern ist abgesagt. Das hat der Saarländische Rundfunk mitgeteilt. Die Ausstellung des SR war im Rahmen des Ausstellungsfestivals „Pictures of Pop – Fotografie in der Popkultur“ des Pop-Rates Saarland an verschiedenen Orten zu sehen.