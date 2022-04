Tickets bereits erhältlich : Für Sportbegeisterte und Natur-Fans – Worauf die Besucher sich beim Outdoor-Festival freuen können

Bereits im vergangenen Jahr konnten Outdoor-Fans das Festival am Losheimer Stausee besuchen. Foto: Ruppenthal Foto: Ruppenthal

Losheim Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni können Outdoorfans in Losheim ihrer Leidenschaft am Losheimer Stausee nachgehen. Beim Outdoor-Festival stehen die Natur und Erlebnisse im Vordergrund. Was Besucher sich dabei erwarten können.

Dass das Saarland Festivals kann, beweist schon seit Jahren das beliebte Rocco del Schlacko. Doch nicht nur in Püttlingen kann im Sommer gefeiert werden. Auch am Losheimer Stausee findet am 24. bis 26. Juni ein Festival statt. Doch statt lauter Rockmusik und Bierpong-Contest können sich die Besucher hier neben einem musikalischen Bühnenprogramm auch auf Aktivitäten für Sportbegeisterte und Genießer freuen. Bei dem dreitägigen „Draußen am See-Outdoor-Festival“ dreht sich alles um Bewegung und Erlebnisse in der Natur. Dafür geworben wird mit dem Slogan „Einatmen. Ausatmen. Eintauchen. Die Natur erleben.“ Erste Tickets für das Spektakel rund um den Stausee sind bereits erhältlich.

Rund um den Stausee finden an dem Juni-Wochenende dann zahlreiche Mitmach-Angebote und Freiluft-Aktivitäten statt. Auf dem Festivalgelände können sich die Besucher von regionalen Genusshandwerkern verköstigen lassen oder Weine und Streetfood aus der Region probieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, unterschiedliche Outdoorsport-Trends zu testen. Am Abend klingt das Festival mit Live-Musik aus. Festivalbesucher können nicht auf dem Gelände direkt übernachten, jedoch gibt es Unterkünfte in der Region, die spezielle Angebote für das Wochenende bereitstellen. Für die Saarländer selbst gibt es die Möglichkeit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, die bereits im Ticket enthalten sind. Aber auch ein Parkticket gibt es kostenlos zum Eintritt dazu.

Dieses Aktivprogramm wird geboten

Als Highlights des Outdoor-Festivals sind neben unterschiedlichen Erlebniswanderungen zwei Sportprogramme geplant: Das Trailfest, das vom Verein Hartfüßler-Trail und dem TV Losheim organisiert werden und das sind zwei integrierte Top-Sportveranstaltungen: Der internationale „Trail Running Wettkampf“, den der Verein Hartfüßler-Trail organisiert, und das Mountainbike CTF des RSG Hochwald, bei dem Mountainbiker auf ihre Kosten kommen können.

Dazu bietet das Festival noch ein umfangreiches Programm anderer Outdoor-Aktivitäten, wie zum Beispiel einen Wildnis-Survive-Workshop, Kanukurse, Yoga im Seegarten, e-Surfen oder Schnupperklettern.

Das Bühnenprogramm des „Draußen am See - Outdoor-Festivals“

Neben zahlreichen Outdoor-Aktivitäten bietet das Festival in Losheim am Abend auch ein Bühnenprogramm.

Freitagsabends sorgt das Duo "Maël & Jonas" für Stimmung. Die beiden aus Koblenz stammenden Musiker konnten bei der TV-Show „The Voice of Germany“ den dritten Platz und bei der deutschen Entscheidung für den Eurovision Song Contest Platz zwei belegen.

Samstagsabends gibt es eine Mischung aus Reggae und Rock für die Festivalbesucher. Die saarländische Band Oku And The Raggaerockers brachten ihre Zuhörer schon auf einigen vorangegangenen Stadtfesten zum Tanzen und bringen sicher auch an den Losheimer Stausee Power und Positivität mit.

Am Sonntag gibt es einen Mix aus Folk, Rock und Country. Der Niederländer Tim Vantol tourt ab May durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auf seiner Tour sammelt er dann auch einiges an Festivalerfahrung, die im sicher auch bei seinem Auftritt in Losheim hilft. Für alle, die vorher schon eine Kostprobe des Niederländers brauchen: Am 23. May ist er im kleinen Club in der Saarbrücker Garage zu hören.

Das beinhalten Tickets des „Draußen am See - Outdoor-Festivals“

In den Tickets des Festivals ist der ÖPNV im gesamten Saarland oder das Parken am Stausee inklusive, außerdem der Eintritt zum Festival mit Bühnenprogramm, Vorträgen, dem Outdoor- und Genussmarkt und einigen kostenfreien Mitmach-Angeboten. Daneben haben alle Besucher die Möglichkeit ihr Wochenende ganz nach ihren Wünschen zu gestalten, indem sie ab dem 15. April Tickets für einzelne, nicht kostenfreie Aktionen erwerben. So lässt sich das Festivalprogramm ganz individuell gestalten. Deshalb ist es auch möglich, das Outdoor-Festival nur an einem Tag bestimmten Tag zu besuchen.