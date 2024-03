Reaktionen aus der Politik Viel Kritik an Sperrung von Saar-Radweg

Der Orscholzer Ortsvorsteher Manuel Kerber (CDU), der für seine Partei als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl im Juni antritt, äußert sich in einem Facebook-Eintrag wie folgt: Zwar sei die Sanierung notwendig, „aber die konsequente Vollsperrung bis mindestens Mitte Juni ist keine Lösung!“ Hier brauche es einen Kompromiss über Teilöffnungen an langen Wochenenden und Feiertagen, an denen nicht an der Strecke gearbeitet werde. Die Argumentation von Verkehrsministerin Petra Berg, wonach die Sanierungsarbeiten witterungsbedingt nur jetzt erledigt werden könnten, ist für Kerber „sehr dünn“. Denn: „War doch der ursprüngliche Plan des LfS, die Strecke von September bis Oktober 2023 zu sanieren.“ Die vom Mettlacher Bürgermeister Daniel Kiefer angekündigte Kompromisslösung, dass die Fähre Welles während der Sperrung kostenfrei genutzt werden könne, „klingt nett“, werde in der Realität aber wohl zu einer Sackgasse wegen der hohen Anzahl an Wanderern und Radfahrern zu bestimmten Zeiten und der auf zwölf Fahrgäste pro Fahrt begrenzten Kapazität der Fähre. Kerber regt an, Gespräche zu führen mit den Betreibern der bestehenden Personenschifffahrt von Mettlach nach Merzig, um mögliche Alternativen auszuloten und an Spitzentagen eine große Anzahl von Mettlach an den Anleger Dreisbach zu bringen. Außerdem solle mit LfS und Verkehrsministerium über Teilöffnungen an Sonntagen und langen Wochenenden gesprochen werden.