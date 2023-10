Nach unerwartetem Tod des Familienvaters Familie aus Brotdorf benötigt dringend Hilfe

„Es fällt uns schwer, die Worte zu finden, um die schreckliche Nachricht zu verarbeiten, die uns am 13. September 2023 erreicht hat“, schreiben Verwandte und Vereinskameraden in einem Spendenaufruf für die Familie von Andreas H. Der 39-jährige Familienvater aus Brotdorf ist an plötzlichen Komplikationen, die nach einer Operation auftraten, unerwartet verstorben.