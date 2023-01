Harlingen : Spende hilft beim Erhalt der Harlinger Wallfahrtskapelle

Die von Kretzschmar errichtete Kapelle in Harlingen ist von besonderem Wert und prägend für das Ortsbild. Foto: Axel Welsch

HARLINGEN Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause konnte der Ortsrat von Harlingen in diesem Jahr wieder sein traditionelles Kapellenfest feiern. Bei schönem Wetter wurde nach der traditionellen Prozession von Bietzen nach Harlingen im Anschluss an die Messe bis in den Abend gefeiert.