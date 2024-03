Bilanz zum Geschäftsjahr 2023 Sparkasse Merzig-Wadern trotzt schwierigen Umständen

Die schwierigen geopolitischen Umstände und eine anhaltende Verunsicherung aufgrund der konjunkturellen Schwächephase im eigenen Land hat auch die Sparkasse Merzig-Wadern zu spüren bekommen. Von einem „herausfordernden Geschäftsjahr 2023“ sprach der Vorstandsvorsitzende Frank Jakobs bei der Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag. So hätten die bis in den Herbst hinein hohe Inflation und der Anstieg der Leitzinsen im Euro-Raum auf 4,5 Prozent zum Jahresende insbesondere den Bausektor nachhaltig ausgebremst. Dies schlug sich auch bei der Sparkasse Merzig-Wadern nieder: Die Nachfrage nach Krediten zur privaten Immobilienfinanzierung ging stark zurück – Jakobs sprach sogar von einem „Strömungsabriss“. Das Volumen zugesagter Wohnungsbaudarlehen sank um 58 Prozent, von knapp 204 Millionen Euro in 2022 auf 84,6 Millionen Euro im Jahr 2023. Dies konnte die Sparkasse kompensieren, weil diverse Darlehen, die bereits 2022 gewährt worden waren, erst 2023 abgerufen wurden und in die Bilanz eingingen – damit stieg der Gesamtbestand an Wohnungsbaudarlehen um 2,1 Prozent auf 976 Millionen Euro an.