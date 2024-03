Sparkasse investiert in nachhaltige Energie-Erzeugung Grüner Strom vom Kundenparkplatz

Es hat sich einiges getan auf dem Kundenparkplatz an der Hauptstelle der Sparkasse Merzig-Wadern in der Merziger Schankstraße: Wo bislang die Kunden des Geldinstituts ihre Fahrzeuge mehr oder weniger ungeschützt vor Sonneneinstrahlung und Sommerhitze abgestellt haben, erheben sich jetzt drei mächtige Metallgerüste, die als Carports zumindest für einen Teil der Parkplätze an heißen Sommertagen Schatten spenden. Doch in erster Linie dienen diese Gerüste als Stellagen für insgesamt 120 Photovoltaik (PV)-Module.