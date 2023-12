„Gutes Signal“ für Stadt und Landkreis Neues Sparkassenhaus eingeweiht – ein neuer Blickfang in Merzigs Mitte

Vor fast genau zwei Jahren, am 18. Dezember 2021, war gegenüber dem Hauptsitz der Sparkasse Merzig-Wadern in der Schankstraße der Grundstein für das neue Sparkassenhaus gelegt worden. Am Mittwoch wurde das Bürogebäude offiziell eingeweiht – ein Augenblick, der den Vorstandsvorsitzenden des Geldinstitutes, Frank Jakobs, mit Stolz erfüllte: „Dieses neue Haus ist Ausdruck unseres Bestrebens, unsere Wurzeln und Werteprinzipien in die Zukunft weiterzuführen“. Als energieffizientes Gebäude konzipiert, „drückt das Sparkassenhaus unsere Haltung zum nachhaltigen Handeln klar aus“.