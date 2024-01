Fußball-Kreisliga A Hochwald Wenn es fast jede Woche ein Top-Spiel gibt

So eng geht es im Kreis Merzig-Wadern in keiner anderen Klasse zu: In der Fußball-Kreisliga A Hochwald haben kurz nach der Saisonhalbzeit noch fünf Mannschaften gute Chancen auf den Titel – und auf den Aufstieg in die Bezirksliga Merzig-Wadern. Die besten Karten hat der 1. FC Reimsbach II, der mit 44 Punkten aus 17 Spielen auf Platz eins steht.