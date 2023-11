Solarpark Pellinger Tunnel und die Wölfe Obacht beim Photovoltaik-Planen ist geboten

Landesjägermeister Josef Schneider hatte zum SZ-Interview in Weiskirchen einige brandaktuelle Fakten mitgebracht. Wenige Tage zuvor hatte die Vereinigung der Jäger im Saarland (VJS) im Dialog mit dem Umweltministerium in Saarbrücken neue Perspektiven in Spiel gebracht, wie einerseits der Jahrhunderte alte Fernwechsel des Rotwildes über den Pellinger Tunnel bei Mettlach nicht durch die dort geplante Photovoltaik-Anlage unterbrochen werden muss.