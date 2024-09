Wo Pippi Langstrumpf auf Hoheiten trifft So schön war der große Erntedankumzug in Orscholz

Gekonnt schwingen Jörg Müller und Martin Anell ihre Peitschen – eine Technik, die die beiden Mitgliedern des Kulturvereins Schillingen aus dem Effeff beherrschen. „Früher sind die Tiere durch den Knall angetrieben worden – sozusagen das Gaspedal von heute“, lacht das Duo, während ihre Vereinkameradinnen den Zuschauern deftige Imbisse servieren. Um bei der 67. Auflage des Erntedank- und Heimatfestes in Orscholz so viele Kostproben wie möglich verteilen zu können, bestreichen Marliese Betschek und Martha noch im Gehen Brot mit Schmalz und weißem Käse und schneiden es in mundgerechte Stücke. In einer kernigen Krachledernen verteilt Gisela Ternes Apfelsaft, unterstützt von Ehemann Wolfgang und ihren Mitstreitern. „Wir haben uns das Motto Heidi auf der Alm gegeben“, verrät die Orscholzerin. In wenigen Wochen steht der Vorsitzenden der Orscholz-Cloef-Touristik ein runder Geburtstag ins Haus, wie sie erzählt. „1954 wurde in Orscholz der Fremdenverkehrsverein ins Leben gerufen, um Cloef und Saarschleife noch bekannter zu machen.“