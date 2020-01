Aktuelle Zahlen für den Landkreis Merzig-Wadern : Zum Ende des Jahres waren mehr Menschen arbeitslos gemeldet

Info

Im Landkreis Merzig-Wadern lag die Arbeitslosenquote mit 4,3 Prozent im landesweiten Vergleich am niedrigsten. Nur im Kreis St. Wendel war sie mit 3,2 Prozent noch niedriger. Die weiteren Zahlen: 4,6 Prozent im Saarpfalz-Kreis sowie im Landkreis Saarlouis, 6,5 Prozent im Landkreis Neunkirchen und 9,1 Prozent im Regionalverband Saarbrücken.

In der Geschäftsstelle Merzig, die neben Merzig auch für Mettlach, Perl und Beckingen zuständig ist, waren im Dezember 1490 Arbeitslose gemeldet (plus 102 zum Vorjahr). Die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent. In der Geschäftsstelle Wadern, zuständig für Wadern, Losheim und Weiskirchen, waren 910 Arbeitslose gemeldet (plus elf zum Vorjahr). Die Arbeitslosenquote lag ebenfalls bei 4,3 Prozent.