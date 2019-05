Merzig-Wadern : Wahlergebnisse auf einen Blick

Losheim/Merzig (red) In den nachfolgenden beiden Tabellen finden Sie, liebe Leser, die Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen in Losheim am See und Merzig, aufgegliedert nach Ortsteilen.

Von cbe

An dieser Stelle eine Anmerkung in eigener Sache: Durch eine redaktionelle Panne wurde in unserem Online-Liveticker zur Wahl in Losheim am Sonntag einige Minuten lang vermeldet, dass der freie Bewerber Helmut Harth die Wahl gewonnen habe.

Dies beruhte auf der Fehlinterpretation einer missverständlich übermittelten Mitteilung. Der Fehler wurde, sobald er festgestellt worden war, umgehend korrigiert.

BGM-Merzig Tabelle. Foto: SZ/Müller, Astrid

BGM-Losheim_am_See_Tabelle. Foto: SZ/Müller, Astrid