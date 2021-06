Sieger bei SZ-Aktion steht fest : Der Noswendeler See ist der schönste Lieblingsplatz

Der Noswendeler See ist bei der Abstimmung bei der Aktion „Mein Lieblingsplatz“ auf dem erste Platz gelandet. Foto: Sandra Scherer

Noswendel Der Noswendeler See ist der Sieger der großen . In einem spannenden Abstimmungs-Wettrennen setzte sich der Vorschlag von Sandra Scherer aus Lockweiler mit 1208 abgegebenen Stimmen (36,9 Prozent) an die Spitze der insgesamt 50 Vorschläge, die im Rahmen unserer großen Mitmach-Aktion in Kooperation mit der Saarschleifenland Tourismus GmbH (STG) eingereicht wurden.