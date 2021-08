Zahlen von Donnerstag : Sieben weitere Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Der Inzidenz-Wert im Kreis Merzig-Wadern ist am Donnerstag wieder gestiegen und liegt nun bei 37,8.

Sieben weitere Corona-Infektionen gibt es laut Landratsamt im Kreis Merzig-Wadern: vier in Merzig und je eine in Metlach, Perl sowie Weiskirchen. Als genesen gelten nun zwei weitere Menschen, einer aus Beckingen und einer aus Losheim am See. Somit sind derzeit 65 Menschen mit Corona infiziert, in 30 Fällen liegt eine Mutation zugrunde (25 Mal Delta-, vier Mal Alpha- und ein Mal Beta-Variante). Der Inzidenz-Wert laut Robert-Koch-Institut lag am Donnerstag bei 37,8 (Mittwoch: 35,8).