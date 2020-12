Neuinfektionen im Kreis Merzig-Wadern : Corona-Pandemie fordert ein weiteres Menschenleben

21 Neuinfektionen, 83-Jähriger aus Wadern verstorben.

Im Landkreis Merzig-Wadern gibt es ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Corona-Virus (Sars-Cov2) zu beklagen: Wie der Landkreis Merzig-Wadern am Dienstag der SZ mitteilte, ist ein 83-jähriger Mann aus Wadern, der an Covid-19 erkrankt war, verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Menschen aus dem Landkreis, die seit dem 20. März an oder mit einer Sars-Cov2-Infektion verstorben sind, auf 26.

Zudem wurden am Dienstag 21 neue Fälle einer Infektion mit dem Corona-Virus im Landkreis registriert. Diese teilen sich nach Auskunft des Landkreises wie folgt auf die Kommunen auf: Merzig und Beckingen jeweils sechs Fälle, Weiskirchen drei Fälle, Mettlach und Losheim am See jeweils zwei Fälle, Perl und Wadern jeweils ein Fall.

Seit Dientag gelten indes 14 bisher an Covid-19 erkrankte Menschen mit Wohnsitz im Landkreis wieder als genesen. Sieben davon leben in der Stadt Merzig, vier in der Stadt Wadern, zwei in Perl und einer in Mettlach.

Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie am 20. März mit dem Sars-Cov2-Virus infiziert haben, steigt damit auf 1612. Ebenso steigt die Zahl der von der Krankheit Covid-19 Genesenen auf 1304. Rechnet man noch die 26 Verstorbenen hinzu, ergibt sich die Zahl von 282 aktuellen Infektionen im Kreis. Diese verteilen sich so auf die Kommunen: Beckingen 54 Betroffene, Merzig ebenfalls 54, Mettlach 49, Wadern 39, Perl 36, Losheim am See 34, Weiskirchen 16.