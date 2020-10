Merzig : Wieder 16 neue Corona-Fälle

Symbolbild: Foto: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-Bildfunk Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Merzig Am Freitag wurden wieder 16 neue Corona-Infektionen im Landkreis Merzig-Wadern registriert – genauso viele wie am Tag zuvor. Die neu an Corona Erkrankten verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: sechs in Merzig, jeweils drei in Mettlach und Losheim am See, zwei in Beckingen, jeweils einer in Perl und Wadern.

