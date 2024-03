Merzig Insolvenzverfahren vor dem Abschluss: Klinik in Merzig ist gerettet

Eine drohende Schließung des SHG-Klinikums in Merzig wegen Zahlungsunfähigkeit ist endgültig abgewendet: Am Donnerstag ist der Insolvenzplan für das in gravierenden finanziellen Schwierigkeiten steckende einzige Krankenhaus im Landkreis gebilligt worden. Dies teilte die mit der Öffentlichkeitsarbeit im laufenden Insolvenzverfahren betraute Anwaltskanzlei Consilium aus Berlin jetzt mit. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: „Im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung der SHG Klinikum Merzig gGmbH wurde der Insolvenzplan heute im Erörterungs- und Abstimmungstermin vor dem Amtsgericht Sulzbach einstimmig von sämtlichen Gläubigern angenommen und vom Gericht bestätigt. Damit wird das Eigenverwaltungsverfahren erfolgreich zum Abschluss gebracht.“ Im nächsten Schritt werde das Klinikum Merzig „sich auf die weiteren operativen Herausforderungen fokussieren und die im Zukunftskonzept für das Haus festgelegten Sanierungsmaßnahmen umsetzen, um sich langfristig erfolgreich zu restrukturieren“.