Interview: Michael Burger „Wir wollen das Bewusstsein haben, mehr als andere gemacht zu haben“

Schickt seine Mannschaft mit dem guten Gefühl in die Runde, mehr als andere gemacht zu haben: Michael Burger bat seine Spieler bereits am 10. Januar zur Vorbereitung auf die restlichen Spiele der Saison. Damit will der Trainer, der in der Winterpause Holger Klein ablöste, den Abstieg der SG Mettlach-Merzig verhindern.

Foto: Ruppenthal