Warum Lockweiler dem SV Wahlen die Daumen drückt Im Abstiegskampf zum Zuschauen verurteilt

Was vor Wochen niemand glaubte, kann nun wahr werden. Der SV Wahlen-Niederlosheim, Mitte März bereits so gut wie abgestiegen, steht kurz vor dem Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga. Ein Verdienst des neuen Trainers Marc Dillenburger, der der Elf neues Leben einhauchte. 22 Punkte holte das Team aus den letzten acht Spielen. Am Mittwoch siegte die Mannschaft beim direkten Kontrahenten FSV Hemmersdorf mit 2:0 und überholte den FSV in der Tabelle. Beide Clubs weisen 35 Punkte auf, belegen die Plätze 13 und 14.