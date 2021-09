Zahlen von Dienstag : Sechs weitere Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig-Wadern Sechs neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern hat das Landratsamt am Dienstag gemeldet: je zwei in Mettlach und Losheim am See, je einen in Merzig und Weiskirchen. Zehn Menschen gelten als genesen – drei aus Merzig, je zwei aus Beckingen und Losheim am See, je einer aus Merzig, Perl und Weiskirchen.