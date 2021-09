Zahlen von Freitag : Sechs neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Der Landkreis zählt derzeit 120 aktive Covid-19 Fälle.

Sechs neue Corona-Fälle hat der Landkreis Merzig-Wadern am Freitag registriert – zwei in Mettlach und jeweils einen in Merzig, Wadern, Perl und Losheim am See. Zudem gelten sieben weitere Menschen als genesen – vier in Merzig, zwei in Mettlach und einer in Beckingen. Derzeit sind dem Landkreis 56 aktive Mutationen der Delta-Variante bekannt.

Somit sind derzeit 120 Menschen mit Corona infiziert – 33 leben in Merzig, 27 in Perl, 19 in Mettlach, 14 in Losheim, 13 in Beckingen, neun in Wadern und fünf in Weiskirchen. Seit Beginn der Pandemie haben sich bislang 3888 Menschen im Kreis mit Covid-19 infiziert; 3705 gelten als genesen und 63 sind an oder mit Corona gestorben. Der Inzidenz-Wert laut Robert-Koch-Institut lag am Freitag bei 67,7 (Donnerstag 67,7).