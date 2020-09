Zahlen von Donnerstag : Keine neuen Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Am Donnerstag ist im Kreis Merzig-Wadern niemand positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat ein Sprecher der Kreisverwaltung mitgeteilt. Im Grünen Kreis gibt es sechs Menschen, die derzeit mit dem Virus infiziert sind.

Ein Patient, der in der Gemeinde Perl wohnt, gilt seit Donnerstag als genesen. Somit steigt deren Zahl steigt auf 273. Die Anzahl der Personen, die seit dem 20. März mit dem Coronavirus infiziert wurden, bleibt bei 282. Drei Menschen sind im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Die weltweite Ausbreitung von Covid-19 wurde am 11. März dieses Jahres von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer Pandemie erklärt.