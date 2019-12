BMW-Fahrer verliert Kontrolle : Schwerer Unfall mit neun Verletzten auf der A8 bei Merzig

Merzig Bei einem Unfall auf der A 8 bei Merzig am Sonntagabend sind neun Personen verletzt worden.

Der 40-Jährige war gegen 17.30 Uhr am Sonntag auf der A 8 bei Merzig in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs. Dort verlor er zwischen den Anschlussstellen Wellingen und Schwemlingen bei hoher Geschwindigkeit und nasser Straße die Kontrolle, prallte rechts gegen die Leitplanke sowie in die Mittelplanke und blieb dann auf der Überholspur liegen.