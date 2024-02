Jugend forscht Origami, 15 Puzzle und das Spiel Pong

Die vier Projekte, mit denen das Gymnasium Hermeskeil vertreten war, wurden von Mathematik- und Informatiklehrer Bauch betreut. Er ist stolz, dass auch in diesem Jahr seine Nachwuchsforscherinnen und -forscher zahlreiche Preise erzielen konnten. Das Gymnasium Hermeskeil gehört wieder zu den engagiertesten Schulen in Rheinland-Pfalz, wofür es erneut den Schulpreis der Berdelle-Hilge-Stiftung und den Schulpreis der Handwerkskammer Trier erhielt. Diese konnten in einer ansprechend gestalteten Feierstunde in der Aula der Hochschule Trier entgegengenommen werden.