Saarlands bester Geographieschüler kommt aus Merzig

Diercke Wissen ist mit über 310 000 Teilnehmern Deutschlands größter Geographiewettbewerb.

„Der Wettbewerb kann von Jahr zu Jahr mehr geographie-begeisterte junge Menschen gewinnen, was uns besonders freut“, sagte Karl Walter Hoffmann, der erste Vorsitzende des Verbands Deutscher Schulgeographen (VDSG). „Geographiewissen zu vermitteln und Geographie zu wissen, sind grundlegende Verpflichtungen für Lehrende und Lernende. Wir wollen dies durch einen interessanten Wettbewerb mit unserem Partner, dem Westermann Verlag, in bewährter Weise weiter unterstützen.“

Thomas Michael, der Geschäftsführer des Westermann Verlages, freute sich über die große Resonanz: „Der Wettbewerb ist für die teilnehmenden Schulen ein besonderes Ereignis und zeigt, dass sich Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Unterrichtes für geographische Inhalte interessieren.“

In einer Feierstunde am Gymnasium am Stefansberg in Merzig gratulierte André Koch, Vorsitzender des Landesverbandes des VDSG, dem Landessieger Tobias Zenner und den anderen Schulsiegern des Saarlandes zu deren herausragendem Erfolg. In seiner Rede betonte André Koch, dass „die Schüler durch den Geographieunterricht in vielfältiger Weise Kompetenzen erhalten, ihren Lebensraum als äußerst komplexes Mensch-Umwelt-System zu verstehen. Sie erwerben die wichtige Kompetenz, in geographischen Fachkonzepten zu denken. Die geographische Schulbildung ist unabdingbar und wertvoll, da sie die Schülerinnen und Schüler zu nachhaltigem Verhalten, globalisiertem Verständnis und interkulturellem Zusammenhalt führt.“

Auch der Schulleiter des Gymnasiums am Stefansberg, Albert Ehl, begrüßte die Schüler und Schülerinnen und deren Familien und hob das Engagement der teilnehmenden Schüler und deren betreuenden Lehrern hervor.

Im Anschluss sprach der Erste Beigeordnete des Landkreises Merzig-Wadern, Frank Wagner, den Schülern seine Glückwünsche aus und gratulierte zu der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb. Begleitet wurde die Feierstunde von den Musikern des Blechbläserquintetts des Gymnasiums am Stefansberg. Die Umwelt-AG verköstigte die Gäste mit selbst hergestelltem Apfelsaft und Viez und mit Produkten aus der Region.

FOTO: Carolin Isele-Schmidt