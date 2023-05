Blumenmarkt am 7. Mai in Rodemack Blumen erblühen im alten Dorfkern

Das haben die Gastgeber vom Verein Syndicat d’Initiative de Rodemack mitgeteilt. Demnach bieten rund 70 Aussteller in dem lothringischen Ort eine große Auswahl zur Bepflanzung und Verschönerung von Gärten, Balkonen und Terrassen an. Beet- und Balkonpflanzen zählen laut Organisatoren ebenso dazu wie Stauden, Sammlerstauden, Blumenzwiebeln, Iris, Gemüsepflanzen, Gewürzkräuter, Weinreben, Ziersträucher, Obststräucher oder Kokedamas. Das Angebot an dekorativen und nützlichen Objekten für innen und außen ist laut Ankündigung ebenfalls groß: Vogelhäuser, Keramik, Töpferarbeiten, Skulpturen und Objekte aller Art aus Holz, Metall, Mosaik und rekonstruiertem Stein. Die Besucher können einem Korbflechter bei der Arbeit zusehen.