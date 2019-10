Merzig Die 52-Jährige geht in ihre dritte Amtszeit, die bis zum Jahr 2029 andauert.

Daniela Schlegel-Friedrich ist in ihre inzwischen dritte Amtszeit als Landrätin im Kreis Merzig-Wadern gestartet. Am Montagabend wurde sie in der Sitzung des Kreistages in ihr Amt als Landrätin ernannt und durch ihren Stellvertreter und ersten Kreisbeigeordneten, Frank Wagner, vereidigt.