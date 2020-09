Schläger attackierten auch die Polizei : Streit mit Freundin eskaliert zu Massenschlägerei

Etwa 20 Personen in Merzig waren laut Polizei an einer Schlägerei beteiligt. Foto: picture-alliance/ dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Merzig Weil er seine Freundin auf offener Straße geschlagen hat, griffen in Merzig mehrere Passanten in den Streit ein. Es entstand eine größere Schlägerei, die sich auch gegen Polizisten richtete.

Ein Streit zwischen einem Pärchen ist in der Nacht auf Sonntag zu einer Massenschlägerei zwischen 15 bis 20 Personen eskaliert.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stritten sich gegen 1.45 Uhr in der Merziger Altstadt ein betrunkener 25 Jahre alter Franzose mit seiner 23 Jahre alten Freundin. Im Verlauf des Streits schlug er sie auf offener Straße gegen den Kopf. Mehrere Passanten eilten der jungen Frau zur Hilfe. Daraus entstand eine größere Schlägerei, an der sich nach Polizeiangaben zwischen 15 und 20 Personen beteiligten.