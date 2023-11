Neueröffnung als Hotel Traditionsgasthaus Schinderhannes in Weiskirchen lebt wieder auf

Beim Blick vom Kreisel in die Trierer Straße mag mancher Weiskircher am Sonntag erstaunt zweimal hingeschaut haben: restlos alle Auto-Stellplätze in Richtung Rathaus zugeparkt. Das erinnerte doch stark an die besten, aber längst vergangenen Zeiten des heilklimatischen Kurorts vor der Gesundheitsreform, als die damals noch üppig vorhandene Gastronomie des Ortes nach dem „Fango“ in den Hochwald-Kliniken zum abendlichen „Tango“ eingeladen hatte.