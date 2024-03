Nach Schäden durch Marder Seit über drei Monaten geschlossen – so geht es mit der Kita Brotdorf weiter

Der Vorfall sorgt Ende November 2023 für Aufsehen: Quasi von heute auf morgen wurde die Kita St. Marien in Brotdorf geschlossen, die 141 Kinder, die dort betreut werden, mussten in anderen Räumen untergebracht werden. Der Grund: Massiver Marderbefall unter dem Dach des Gebäudes hatte zu Schäden an der Elektroinstallation der Kita geführt. Außerdem waren die Verunreinigungen durch die Wildtiere so gravierend, dass seitens der Aufsichtsbehörden eine Gefährdung des Kindeswohles gesehen wurde. Durch Vermittlung der Stadt Merzig kamen die Krippen- und Kita-Kinder aus Brotdorf ab Mitte Dezember in Räumen des Merziger SHG-Klinikums unter.