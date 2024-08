Sieben Titel, aber auch Abstiege SC Fortuna hat in 100 Jahren vieles gemeistert

Der Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Sportclub Fortuna Büschfeld stand im Zeichen der Vereinsgeschichte sowie des Dankes an die Mitglieder für langjährige Treue sowie besondere Verdienste. Hierzu konnte Vorsitzender Harald Wagner neben zahlreichen Mitgliedern und Mitbürgern auch Gäste aus Sport und Politik begrüßen. Die Ehrengäste hoben in ihren Grußbotschaften und Gratulationen den Wert des Vereins und seiner jeweiligen Vorstandsmitglieder, die Pioniere und Idealisten mit Herzblut und Leidenschaft waren, in besonderen Maßen hervor.