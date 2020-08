Elf Betriebe sind dabei : Genuss-Rallye führt zu Gastronomen im Grünen Kreis

Info

Stempel sammeln können Gäste bei der Saarschleifenland-Genuss-Rallye, die vom 15. August bis Ende Oktober läuft, in den folgenden Betrieben: Hochwälder Brauhaus in Losheim am See, Hofgut Dösterhof in Wadern, Hotel Restaurant Laux in Merzig, Hotel Restaurant Roemer in Merzig, Hotel Restaurant Zum Schloßberg in Büschfeld, Landhotel Saarschleife in Orscholz, Mettlacher Abtei Bräu, Parkhotel Weiskirchen, Restaurant und Hotel Sonnenhof in Perl, Restaurant La Küsine in Losheim, Taverne Römische Villa Borg.