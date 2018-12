Die Saarlouiser Band Sonic Season freut sich über fünf Auszeichnungen beim Deutschen Rock & Pop Preis 2018. Vier erste Plätze belegten Sonja Hewer, Miko Vogelgesang, Michael Dörr, Steve Bellmann und Patrick Barth in den Kategorien: Bestes Country CD-Album, Bester Country-Song, Beste Country-Sängerin und Beste Folk-Rock-Sängerin. Den zweiten Platz konnten sie verbuchen in der Kategorie: Bestes englischsprachiges Album.

Den Preis nahmen die Musiker vor wenigen Tagen in Siegen entgegen. „Freundliches Empfangs- und Organisations-Personal, perfekter Sound vor und auf der Bühne, schnelle Techniker, eine Großbild-Leinwand mit Fotos und Videos der Bands, sowie eine perfekte Beleuchtung, die die Bands in das rechte Licht rückten“, lobt die Band. Sonic Season war bereits zum dritten Mal für den Preis nominiert, den die Popstiftung, der Deutsche Rock & Pop Musikerverband, die Fachzeitschrift Musiker-Magazin und die Branchenzeitschrift Musikmarkt seit 36 Jahren vergeben.

Sonic Season können auf 17 Jahre Banderfahrung zurückblicken. In dieser Zeit sind fünf CDs entstanden. Ihre Lieder konnten die Musiker im Vorprogramm von Manfred Mann’s Earth Band, Foreigner, Nazareth und anderen Konzerten nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern wie Luxemburg, Schweden und Rumänien spielen.

Zur Band gehören neben der langjährigen Sängerin Sonja Hewer Bassist Michael Dörr, Schlagzeuger Steve Bellmann und der Gitarrist Miko Vogelgesang. Seit kurzem zählt auch Keyboarder Patrick Barth zur Besetzung. Im September erschien ihr neues Album „Circle Of Life“.