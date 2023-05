Merzig Straßen in Merzig werden wegen Schullaufmeisterschaften gesperrt

Die Straße Zur Stadthalle wird am Wettkampftag für die gesamte Dauer der Veranstaltung – voraussichtlich von 9.30 bis 16 Uhr – vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Bei der Kaufland-Kreuzung ist das Einfahren in die Straße Zur Stadthalle also nicht möglich. Direkt nach der Veranstaltung wird die Sperrung aufgehoben, sodass der Verkehr zu den Stoßzeiten am Morgen und am Nachmittag nicht beeinträchtigt werde. Ebenso werden die Straße Am Viehmarkt zwischen der Einmündung Zur Stadthalle/Brauerstraße und Alter Leinpfad sowie die Straße Alter Leinpfad zwischen der Einmündung Am Senkelchen/Viehmarkt und dem Sportplatz für die gesamte Dauer der Veranstaltung gesperrt. Hierdurch ist die Einfahrt sowie das Verlassen der Parkplätze zwischen 8.30 und ungefähr 16.30 Uhr nicht möglich. Zudem ist die Schankstraße gesperrt. Die Brauerstraße ist hinter der Einfahrt Christian-Kretschmar-Platz voll gesperrt. Die Zufahrt bis zum Christian-Kretschmar-Platz ist frei; die Ausfahrt erfolgt über den St.-Medard-Platz. Die Einbahnstraßenregelung der Brauerstraße wird ab dem Christian-Kretschmar-Platz aufgehoben. Die Bushaltestelle Neues Rathaus wird von der Brauerstraße in die Bahnhofstraße verlegt. Die Bushaltestelle Stadtmitte am Viehmarkt wird gestrichen. Die Zufahrt zum Parkplatz an der Stadthalle ist nur für den Busverkehr – also die Busse im Einsatz für die Saarländischen Schullaufmeisterschaften – gestattet. Die Bushaltestelle an der Stadthalle wird unmittelbar an die Saarbrücke verlegt. Das Verlassen des Parkplatzes gegenüber dem alten Hallenbad wird durch eine halbseitige Sperrung in Einbahnregelung in Fahrtrichtung Besseringen ermöglicht. Am kleinen Potsdamer Platz sowie an weiteren Stellen wird frühzeitig auf die Veranstaltung und die geänderte Verkehrsführung hingewiesen, sodass Verkehrsteilnehmer aus dem Hochwald über Mettlach auf die Autobahn fahren können. Der Parkplatz an der Stadthalle ist ab Montag, 22. Mai, 18 Uhr gesperrt. Der Parkplatz gegenüber der Stadthalle ist am Dienstag, 23. Mai, ab 6 Uhr gesperrt. Zudem sind die Parkplätze Altes Hallenbad/Bahndamm sowie Viehmarkt/Bahndamm am Dienstag, 23. Mai, ab 6 Uhr gesperrt.