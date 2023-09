Nach Erfolg in ARD-Sendung Jennifer Junker aus Merzig startet mit Debütalbum durch – heute Auftritt in der Heimatstadt

Jennifer Junker bei ihrem Auftritt in der Final-Sendung von „Immer wieder sonntags“. Im Musiker-Wettbewerb „Sommerhit-König“ der ARD-Sendung belegte die 29-jährige Merzigerin am Ende den zweiten Platz. An diesem Samstag ist sie in ihrer Heimatstadt zu sehen.

Foto: IMAGO/HOFER/IMAGO/Guenter Hofer/SchwabenPress