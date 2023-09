Weinjahr 2023 Saar-Winzer hoffen auf sonnige Wochen vor der Weinlese

Ein Problem sieht Hoffmann auch in den Wetterprognosen: „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren die Beobachtung gemacht, dass die Prognosen oft nicht gestimmt haben.“ Gerade in den trockenen Phasen hätten verschiedene Wetterdienste immer wieder Regen angekündigt, der dann aber nicht gefallen sei. Die Schuld sieht der Winzer hier aber nicht bei den Wetterdiensten, sondern eher darin, dass sich die Parameter zwischenzeitlich schneller verändern.