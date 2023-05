Freizeit Im Merziger Stadtpark fiel nicht nur der Startschuss

Die Orte an der rund 40 Kilometer langen Strecke hatten mit ihren insgesamt zwölf Aktionszonen – davon vier größere in Merzig, Mettlach, Saarburg und Konz – ein abwechslungsreiches Programm sowie eine bunte Mischung aus Spiel, Sport und Spaß angeboten. Bereits am Vorabend von Saar-Pedal hatte sich der Merziger Stadtpark zur Eventfläche verwandelt und die Open-Air-Saison in einem schönen Ambiente eingeleitet. So konnte bei vorsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein an Stehtischen oder auf Bänken gegessen, getrunken und die Live-Musik von Radio Unplugged genossen werden. Für die kleinen oder jung gebliebenen Besucherinnen und Besucher brachten ein Kettenkarussell, Luftballons und ein Kuscheltier-Greifautomat Freude. Darüber hinaus kamen auch die jungen Besucher bei einem Kinderprogramm auf ihre Kosten. Die Band The Alligators sorgte am Nachmittag für Unterhaltung und gute Laune bei den Gästen.