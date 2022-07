Saison-Abschlusskonzert der Deutschen Radio Philharmonie : Rund 5000 Zuschauer feiern Klassik am See

Mehr als 5000 Besucher kamen zu der Freiluft-Gala der Deutschen Radio-Philharmonie am Losheimer Stausee. Foto: Ruppenthal

Losheim Zwei Tage vor dem amerikanischen Nationalfeiertag, dem „Independence Day“, stieg mit „Klassik am See“ am Samstag der größte Open Air–Event des Saarlandes mit einer Hommage an das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“.

Die Amerikaner gedenken am 4. Juli der Staatsgründung der USA, die 1776 nach langen Jahren britischer Kolonialherrschaft in Philadelphia besiegelt wurde. Joachim Arnolds „Musik und Theater Saar“ hatte sich viel vorgenommen für das Klassik-Spektakel, das zum 25. Mal am Samstag am Losheimer Stausee stattfand. Die Plätze auf der Picknickwiese und die Sitzplätze waren ausverkauft, rund 5000 Feierfreudige waren gekommen, um zu genießen und sich verzaubern zu lassen. Das Wetter spielte großartig mit, und so kam es ganz auf die Deutsche Radio Philharmonie mit ihrem jungen, britisch-russischen Dirigenten Alexander Prior an. Für die Musiker des Orchesters war es der letzte Auftritt der Saison und Gelegenheit, die ganze Bandbreite ihres musikalischen Könnens zu zeigen, mit Musik amerikanischer Komponisten unterschiedlichster Couleur.

Aus Wien waren angereist die amerikanische Sopranistin Lauren Urqhart, der österreichische Bariton Günter Haumer und der Wiener Christoph Wagner-Trenkwitz, der wie letztes Jahr die Moderation übernommen hatte und Fernseh-Zuschauern als Kommentator des Wiener Opernballs bekannt ist.

Hatte man Autobahnstaus und das Nadelöhr der Seezufahrt überwunden, konnte es losgehen. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger freute sich euphorisch, SR-Intendant Martin Grasmück betonte das Engagement des Senders und gab sich saarländisch, Manager Arnold konnte überglücklich dem ausverkauften Rund und den Sponsoren danken. Zum Auftakt dann echt Saarländisches: Mamma und Babba Saarlodri nahmen nacheinander den Taktstock in die Hand. Babba gelang mit dem Orchester nur Kakaphonisches, Mamma jedoch Harmonisches.

Danach wurde es ernst: Samuel Barbers Ouvertüre zu „School of Scandal“ ist ironisch-betriebsam und gab einen guten Einstieg in die Welt der Filmmusik und Broadway-Melodien. Zugleich wurde deutlich, wie wichtig eine adäquate Beschallung für einen solchen Event ist, der ohne diese Technik nicht denkbar ist. Vom Platz des Rezensenten aus klangen die Violinen im Diskant etwas überzüchtet, die Mittellage dagegen unterbelichtet und die Holzbläser gelegentlich etwas zu dominant. Aus Platzgründen war wohl auf eine größere Streicherbesetzung verzichtet worden, schließlich gab es die Beschallung. Man konnte sich daran gewöhnen.

Einen Schwerpunkt bildeten Werke von Aaron Copland, instrumental ein „Nocturne“ aus seinem Wild-West-Ballett „Rodeo“ oder das sanfte Finale aus der Oper „The Tender Land“. Vokales war auch dabei: Aus dieser Oper sang Lauren Urqhart mit mächtigem Sopran „Laurie‘s Song“ und Günter Haumer setzte seinen profund-beweglichen Bariton für „Old American Songs“ ein, die in der Orchesterbearbeitung der Klavierlieder von simpel bis lustig (I bought a cat) reichten.

Dass Wagner-Trenkwitz seine Moderation mit Wiener Charme, Selbstironie und sanften Seitenhieben würzte, dabei aber sachliche Informationen nicht vergaß und so das Publikum mitnahm, ist eine seiner großen Stärken. So konnte er mit Augenzwinkern Titel aus dem Musical „The Sound of Music“, das in Österreich spielt und von Richard Rogers und Oscar Hammerstein stammt, locker einordnen. Gesungen wurden sie präsent von den beiden Gesangssolisten, die auch mit dem „Lied der Prärie“ aus Emmerich Kálmáns unvollendeter Operette „Arizona Lady“ USA aus zweiter Hand präsentierten. Da wirkte dann Charles Ives mit einem Satz aus der orchestrierten Klaviersonate „Concord“ wie ein Fremdkörper. War die Stadt Concord doch ein Zentrum des Transzendentalismus und entsprechend verkopft ist auch die Musik Ives.

Ganz anders zur Sache ging es mit Auszügen aus Erich Wolfgang Korngolds Filmmusik „The Sea Hawk“, in der er alle Register eines opulenten Orchestersounds zieht. Was Dirigent Prior, ausgerüstet mit einer Stars and Strips-Fliege, mit seinem kraftvoll-aufwändigen, ständig fordernden Dirigat auch erreichte. So auch in der „Fanfare Ritmico“ von Jennifer Higdon in europäischer Erstaufführung, die kompliziert „Rhythm and Speed“ fordert wie auch in zwei Sätzen aus Howard Hansons „Merry Mount Suite“.