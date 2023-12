Entdecker der Langsamkeit Im Regal daheim steht noch eine Kaffeetasse der Saarbrücker Zeitung

Merzig · Er gilt als Pionier der deutschen Stand-Up-Comedy, brachte als Vorprogramm der Rolling Stones 80 000 Zuschauer zum Lachen und ist auch privat die Ruhe in Person:Seit mehr als 35 Jahren beschreibt der Komiker den Alltagswahnsinn, mit seinem neuen Bühnenprogramm „Mal ehrlich“ gastiert er am Freitag, 8. Dezember, in der Merziger Stadthalle.

06.12.2023 , 17:12 Uhr

Am Freitag, 8. Dezember, kommt der Komiker Rüdiger Hoffmann mit seinem Bühnenprogramm „Mal ehrlich“ in die Merziger Stadthalle. Foto: Nadine Dilly

Von Alina Leidisch

Seit 1985 stehen Sie schon auf der Bühne. Haben Sie immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang?