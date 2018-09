Rory Gallaghers Musik wird zu neuem Leben erweckt

Rory Gallagher produzierte einige Rock-/Blues-Alben in den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren und erreichte ein Riesenpublikum von Norwegen bis Spanien, von Japan bis Amerika. Aus Anerkennung haben zwei seiner Weggefährten die „Band Of Friends“ gegründet. Einer der Gründer ist Gerry McAvoy. Der Ire spielte auf jedem Album von Gallagher Bass. 20 Jahre lang, von 1971 bis 1991, hatte er Einblicke in Gallaghers Leben. Darüber schrieb McAvoy schließlich ein Buch, das 2005 erschien.

Außerdem mit dabei sind Schlagzeuger Ted McKenna sowie Gitarrist und Sänger Marcel Scherpenzeel. Die Musiker zelebrieren aber nicht nur das Gesamtwerk von Rory Gallagher. Inzwischen bringen sie auch eigene Alben auf den Markt. Das neue Werk trägt den Namen „Repeat After Me“.

Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro unter www.ducsaal.com. An der Abendkasse kosten Tickets 24 Euro.