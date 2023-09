Rohrbruch in Wadern Gut 1000 Haushalte in der Stadt Wadern für rund zwei Stunden ohne Wasser

Die Steuertechnik schlug kurz vor 20 Uhr am Dienstagabend Alarm: Das Wasser im Speicherbehälter Wolterskopf sank und sank. Das Team der Gesellschaft Hochwald-Wasser, das Bereitschaftsdienst schob, rückte zu einem Einsatz an den Hochbehältern bei Wadern aus. „Es hatte einen Rohrbruch in der Hauptleitung vom Hochbehälter Wolterskopf in das Ortsnetz Wadern gegeben“, nannte Christian Brachmann, einer der Geschäftsführer von Hochwald-Wasser, den Grund, weshalb zahlreiche Haushalte im Stadtgebiet über gut zwei Stunden ohne Trinkwasser auskommen mussten.