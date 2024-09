Mehr als 350 Arbeitsplätze betroffen Stellenabbau bei Thyssenkrupp in Lockweiler – Stadtrat Wadern beschließt Resolution

Wadern · Thyssenkrupp Automotive Body Solutions will hunderte Stellen streichen. Davon betroffen ist auch das Werk in Lockweiler. Der Stadtrat Wadern hat nun eine Resolution beschlossen. Was die Fraktionen dazu sagen.

03.09.2024 , 16:58 Uhr

Bei Thyssenkrupp sollen insgesamt 600 Stellen gestrichen werden. Besonders betroffen sind die Standorte in Wadern-Lockweiler und Mandern. Foto: Alina Leidisch